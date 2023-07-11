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Кампания по борьбе с продажей сигарет и вейпов несовершеннолетним стартовала в Новосибирской области

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Наш регион присоединился к социальной кампании «Спасибо за отказ».

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В Новосибирской области стартовала кампания по борьбе с продажей сигарет и вейпов несовершеннолетним. В федеральной программе уже участвуют Санкт-Петербург, Ярославская, Новгородская, Смоленская, Псковская и Ленинградская области.

Организатор акции – Общественный совет по проблеме подросткового курения, мероприятие направлено на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. 

Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и исключить доступ несовершеннолетних к табаку и электронным сигаретам. Кампания «Спасибо за отказ!» призывает продавцов не продавать, а взрослых не покупать вейпы и сигареты подросткам.

Принять участие в кампании «Спасибо за отказ!» может каждый. По телефону 8-800-234-29-26 можно сообщить о местах продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции.

В целях профилактики употребления несовершеннолетними табачных изделий и никотинсодержащих продукции необходимо незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о выявленных точках продажи табака вблизи 100 метров от образовательной организации.

Социальная кампания «Спасибо за отказ!» включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи сигарет и вейпов, размещение социальной рекламы, а также усиление общественного контроля. Постеры в общественном транспорте и социальных сетях также проинформируют о работе специально созданной «горячей линии». Такая же информация будет распространяться среди родителей учащихся школ и в молодежных учреждениях региона.

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