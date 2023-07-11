Новосибирцы перестали забирать цветы с улицы Ленина после случая вандализма на День города

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выразила восхищение интеллигентным поведением горожан, которые сделали «работу над ошибками» и пересмотрели свое поведение. Напомним, что улицу Ленина украсили к фестивалю цветов, который, в свою очередь, был приурочен к празднованию 130-летия Новосибирска. К сожалению, уже к вечеру 25 июня благодаря «стараниям» некоторых гостей фестиваля цветочные композиции были заметно испорчены.

Дорогие друзья! Меня часто спрашивают, за что я люблю наш город! Я всегда говорю, что люблю наших людей, но это тяжело объяснить приезжим! А вот сейчас могу объяснить! Помните ситуацию с вандализмом на улице Ленина? Так вот, после этого случая новосибирское общество само себя наказало и наругало, и с тех пор ни одного цветка не было забрано с цветочных композиций! Вчера разговаривала с нашими флористами, они в шоке. Счастливы жить в таком городе! И я! А я горжусь нашими горожанами!» — написала в своем телеграм-канале госпожа Терешкова.

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой