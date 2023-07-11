Новосибирцам стали доступны первые сервисы по Карте жителя

Теперь благодаря сервису у аспирантов-очников появилась возможность за счет областных средств приобретать билеты в культурные учреждения Новосибирской области, а также отслеживать актуальный статус, используя Карту жителя.

Уже сейчас можно приобрести билеты на мероприятия Новосибирского государственного художественного музея, кинозала «Синема», Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» и Новосибирского драматического театра «Старый дом». По мере формирования репертуара нового сезона учреждений культуры к программе будут присоединяться новые организации – ожидается, что в течение месяца подключатся 17 учреждений, подведомственных региональному министерству культуры. Всего до конца года владельцы «Лаврентьевской карты» смогут приобрести билеты на сумму до пяти тысячи рублей.



«Лаврентьевская карта» – это первый сервис, внедренный в рамках Карты жителя. Теперь, имея банковскую карту «Мир», аспиранты, учащиеся на очной форме, могут в режиме онлайн буквально в несколько кликов приобрести билеты на культурные мероприятия. Работа продолжается – в августе планируем в пилотном режиме запустить инструмент уведомлений пользователей Карты жителя. В частности, внедрим адресное проактивное информирование о льготах при рождении ребенка, о льготах для многодетных семей, добавим в интерфейс Карты навигатор мер социальной поддержки семей», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



Подключить карту могут те, кто обучается по очной форме в аспирантуре (адъюнктуре, ординатуре, ассистентуре) в научно-исследовательских организациях и образовательных организациях высшего образования Новосибирской области.