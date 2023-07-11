Гор, Мефодий и Аполлинария: какие оригинальные имена дают детям в новосибирских семьях?

За первые шесть месяцев 2023 года в нашем регионе родились 12 797 малышей. Кто-то из молодых родителей называл своих чад популярными именами, другие старались подобрать что-то необычное. В управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области. рассказали, какие имена новосибирцы давали детям в первом полугодии 2023-го.

Чаще всего мальчиков называли Артёмом (282 раза), Михаилом (280), Александром (268), Иваном и Романом (по 196). Среди необычных имен: Гор, Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Властислав, Данислав, Добрыня, Космос, Лукьян, Лютобор, Родомир, Руши-Владислав и Мефодий.

Среди девочек самые популярные имена — София (270 раз), Ева (235), Виктория (213), Варвара (198) и Анна (172). Из оригинальных имен: Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Милорада и Златослава.