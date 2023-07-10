В каком возрасте новосибирские девушки решают родить первого ребенка?

В Новосибирской области женщины решаются на рождение первенца, как правило, не раньше 28 лет. Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина отметила, что десять лет назад средний возраст молодой мамы составлял 22 года.

В 2021 году средний возраст для деторождения составил 27,4 года, в 2022-м — уже 27,9 года. Как пишет КП-Новосибирск, повышение детородного возраста связано с изменением менталитета. Сначала девушки хотят получить образование, начать работать и создать материальную базу. А вот ближе к 28 годам женщины готовы рожать первенца.