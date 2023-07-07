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Клоун, вокалист, модельер: в России расширили список творческих профессий

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Теперь в «креативном списке» нашей страны 236 профессий.

pxhere.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка творческих профессий в России, сообщает НДН.инфо. В документ попали администратор телевидения, буффонадный клоун, артист, дрессировщик, цирковой музыкант, модельер и вокалист. Кроме того, в креативном списке — продюсеры, редакторы, операторы и корреспонденты.

«Перечень расширен. Теперь в нем значится 236 профессий и должностей. Выбор профессий основывался на современном запросе учреждений и организаций культуры», — отмечает кабмин.

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