Клоун, вокалист, модельер: в России расширили список творческих профессий

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка творческих профессий в России, сообщает НДН.инфо. В документ попали администратор телевидения, буффонадный клоун, артист, дрессировщик, цирковой музыкант, модельер и вокалист. Кроме того, в креативном списке — продюсеры, редакторы, операторы и корреспонденты.

«Перечень расширен. Теперь в нем значится 236 профессий и должностей. Выбор профессий основывался на современном запросе учреждений и организаций культуры», — отмечает кабмин.