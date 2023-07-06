Любовь прошла проверку временем: губернатор Новосибирской области наградил медалями пары «со стажем»

Награды получили семейные пары из Новосибирска, наукограда Кольцово, а также из Искитимского, Болотнинского, Мошковского районов. Самые «опытные» супруги – Галина Михайловна и Виктор Макарович Можейкины из Центрального округа г. Новосибирска – в прошлом году они отпраздновали бриллиантовую свадьбу и вместе идут по жизни уже 61 год.



Обращаясь к землякам, Андрей Травников напомнил, что в этом году исполняется уже 15 лет, как в России ежегодно празднуют День семьи, любви и верности. «С каждым годом в нашем обществе всё больше интерес и внимание ко Дню Святых Петра и Февронии Муромских, потому что мы всё чаще обращаем внимание на наши исторические истины. Само название – День семьи, любви и верности – звучит основательно и ответственно. 15 лет – нашей региональной традиции вручать в эти дни в торжественной обстановке медали «За любовь и верность». Награждаются не просто супруги, прожившие вместе долгие годы, но те, кто совмещали семейную жизнь с профессиональной, общественной, воспитательной деятельностью. Такие пары вызывают глубокое уважение и желание следовать их примеру», – подчеркнул губернатор.