В июне более 77 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Новосибирской области

Итоги проведения летней оздоровительной кампании в июне 2023 года, ее медицинское обеспечение, организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием и другие вопросы обсудили на заседании межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, прошедшую под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что в июне отработали 996 организаций (98%) из 1009 планируемых к функционированию в летний период.



«В июле продолжат работу 62 загородных лагеря и лагеря с дневным пребыванием при образовательных организациях в муниципальных образованиях и городских округах. На протяжении всего периода летней оздоровительной кампании вопросы безопасности детей для правительства региона всегда оставались и остаются ключевыми. Должны быть исключены любые нарушения, действия всех ответственных ведомств должны быть скоординированными, оперативными и направленными на профилактику и предотвращение нештатных ситуаций», – подчеркнул Сергей Нелюбов.



Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, количество участников профильных смен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличено на 500 детей. В целях организации дополнительной занятости более 100 тысяч детей охвачены «малыми» формами занятости, такими как мастер-классы, походы, клубная работа и другое. Более 280 тысяч детей приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках дней единых действий и просветительского урока «Россия страна возможностей», из них в загородных лагерях более 29 тысяч. Трудоустроено 4 087 подростков, из запланированных на лето 6,8 тысяч детей.