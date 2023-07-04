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Находка из Красной книги: новосибирец отыскал редкий гриб в форме коралла

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Гриб «Оленьи рожки» любитель тихой охоты обнаружил в лесу Первомайского района.

Грибы и грибные места Новосибирск НСО

В Первомайском районе найден необычный гриб, который напоминает коралл, пишут Вести-Новосибирск. Его еще называют «Оленьи рожки». Фотография уникального «урожая» опубликована в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум».

Гриб относится к семейству и роду Герициевых и состоит в Красной книге. «Оленьи рожки» считаются съедобными, но только когда урожай молодой. Поклонники тихой охоты иногда встречают этот вид грибов в лесах региона, кто-то советует попробовать его, а кто-то призывает не уничтожать и без того редкий вид.

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