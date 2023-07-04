В Новосибирской области состоится национальный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири»

При поддержке министерств культуры и региональной политики Новосибирской области 8 июля в с. Спирино Ордынского района стартует VII Международный национальный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири». Программа фестиваля была представлена в ходе пресс-конференции 4 июля.

Как отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, этот проект, объединяющий представителей народов и народностей, проживающих на территории России, стал для региона традиционным. «Фестиваль ежегодно прирастает как новыми участниками и направлениями, так и зрителями. Мы видим, что запрос на изучение своей истории, своих корней сегодня действительно высок», – подчеркнул он.



В этом году зрителей и гостей фестиваля ждут выступления творческих коллективов, выставки и лекции об истории образования и развития региона, о культуре и истории коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирский государственный краеведческий музей представит выставку и тематическую экскурсию «Образы сибиряков – свидетельства истории региона: о заселении Сибири в 19 веке». Специалисты Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН проведут художественные чтения на языках народов, проживающих на территории России с участием представителей коренных народов; представят книжную выставку «Семья: обычаи и традиции народов России» и увлекательную презентацию «Свадебные традиции коренных народов Сибири и Дальнего Востока».



Студенты и преподаватели СИУ РАНХиГС проведут интерактивную программу для гостей и участников фестиваля «Игры коренных народов Арктики для детей», прочтут лекцию «Каллиграфия и её роль в обучении», проведут сценическую читку сибирских сказок для детей «Театр «на коленях».



Выставку картин «Разноцветная Сибирь» представит член Международной федерации художников и Творческого союза художников России Евгений Баранов. Также в программе – мастер-классы по кружевоплетению, плетению из соломки, лозы и бересты, изготовлению народных кукол, по Ордынской росписи и другие. Частью праздника будет дегустация национальной кухни делегаций. Традиционно большой интерес зрителей вызывает подиумный показ национальных костюмов.



Автор идеи и организатор фестиваля Наталья Сидукова отметила, что проект направлен на сохранение национальных традиций, приобщение жителей региона к культурному наследию народов, проживающих в Сибири, а также содействие культурному межнациональному общению на основе дружбы и взаимопонимания.



Участие в фестивале бесплатное.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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