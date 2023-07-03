Трудовые рекорды: насколько увеличилась продолжительность рабочей недели у россиян?

Россияне установили рекорд по продолжительности рабочей недели. В среднем за неделю жители нашей страны провели на рабочем месте 38 часов 30 минут. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и информацию Росстата.

Кроме того, в течение года на 15 минут выросла длительность пятидневки. Эти значения стали пиковыми с 2010 года. В прошлом году россияне работали в среднем 38 часов 14 минут, в 2021 году показатели были менее 38 часов.

Меньше всего жители работы в период коронавирусной пандемии, во втором квартале 2020 года — 31 час 37 минут. После этого периода показатель стал постепенно приходить «в норму».