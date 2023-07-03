В структуре новосибирского правительства появится департамент молодежной политики

Андрей Травников проконтролировал исполнение в Новосибирской области поручения президента РФ Владимира Путина о создании органа государственной власти, реализующего вопросы молодежной политики.

«В связи с тем, что в течение последнего года у нас запущено очень много новых форматов и молодёжных мероприятий – это и патриотическая работа, и перезапуск молодёжных центров, и создание открытых молодёжных пространств – напрашивается создание органа, который бы сопровождал всю эту работу. Это зачастую требует не просто методического сопровождения, но и финансового обеспечения. Уверен, что главы муниципалитетов позитивно воспримут это решение и будут взаимодействовать с департаментом молодёжной политики в структуре правительства Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.



О ходе выполнения поручения gрезидента РФ участникам оперативного совещания доложил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.



Напомним, Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по молодёжной политике, состоявшегося 22 декабря 2022 г., дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ создать в системе органов государственной власти каждого субъекта орган исполнительной власти, реализующий молодёжную политику.



Учитывая актуальность задачи, а также то, что Новосибирская область по численности молодёжи является одним из крупнейших регионов страны – 786 тысяч человек — в нашей области создается отдельный орган исполнительной власти – департамент молодёжной политики Новосибирской области, наделенный полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.



Отметим, что сегодня на региональном уровне действует управление молодёжной политики в структуре министерства образования Новосибирской области, а также подведомственное учреждение «Агентство поддержки молодёжных инициатив».



В Новосибирске управление молодёжной политики находится в составе департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Во всех остальных муниципальных образованиях органы молодёжной политики совмещены со смежными органами образования, культуры, спорта, общественных связей.