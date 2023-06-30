Какое место Новосибирск занял в общероссийском зарплатном рейтинге?

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России признаны московские банкиры и финансисты: их средняя зарплата составляет 227 тысяч рублей, пишет РИА Новости, составившее рейтинг зарплат в разных городах страны.

На втором и третьем местах зарплатного топа оказались рыболовство, сельское и лесное хозяйство соответственно Мурманска (205 тысяч рублей) и Петропавловска-Камчатского (190 тысяч рублей). На последних местах топ-100 оказались госслужащие Кирова и Элисты с зарплатой 45 тысяч в месяц.

Новосибирск занял в рейтинге 26 место. У нас самые больше зарплаты — у IT-специалистов (в среднем 94 тысячи рублей). Это больше, чем у «айтишников» во многих других регионах России, но меньше, чем у коллег из Томска (96 тысяч рублей) и Екатеринбурга (97 тысяч рублей). А больше всех работникам IT-сферы в IT платят в в подмосковном Красногорске (176 тысяч рублей).