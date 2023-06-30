Новосибирцам предложили написать легенду о своем регионе

При поддержке министерства культуры Новосибирской области и Новосибирской областной молодежной библиотеки открыт прием заявок на литературный конкурс «Новосибирская область – это моя земля», который посвящен 130-летнему юбилею столицы Новосибирской области.

Любой житель и гость региона сможет написать свою легенду, связанную с интересными местами Новосибирской области и получить приз. Самое удивительное художественное произведение в прозе будет опубликовано в путеводителе по региону, а также в электронной книге киберпутеводителя «Новосибирская область. Это моя земля». Заявки принимаются до 1 сентября 2023 года. С подробностями об этапах конкурса можно ознакомится на сайте.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru