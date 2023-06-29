Почти десять тысяч новосибирских ребят приняли участие в акции «Сад Памяти»

В рамках акции в муниципальных районах детьми высажено более 3,6 тыс. саженцев деревьев и кустарников: ели, сосны, кедры, берёзы, яблони, рябины, черемухи, сирени и другие.

Проведено 1 085 различных мероприятий. Это всероссийские уроки Победы «Хранят деревья память о войне», «Птица мира на защите Родины», «Сады Памяти», «Сады Победы», «Они сражались за Родину» и многие другие. Также состоялись мастер-классы «Гвоздика ко Дню Победы», «Красная гвоздика», «Голубь мира», конкурсы и выставки рисунков «Нарисуем Победу», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Портрет героя-земляка», «Я рисую Победу», «День Победы глазами детей», «Подвиги наших солдат».