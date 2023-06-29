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Почти десять тысяч новосибирских ребят приняли участие в акции «Сад Памяти»

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Они высаживали деревья и кустарники как символ памяти о героях Великой Отечественной войны.

В период с 30 марта по 22 июня в Новосибирской области проводилась Всероссийская акция «Сад Памяти» в честь участников ВОВ. Всего в проекте приняли участие 9 941 учащийся в возрасте от 5 до 18 лет из 178 образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках акции в муниципальных районах детьми высажено более 3,6 тыс. саженцев деревьев и кустарников: ели, сосны, кедры, берёзы, яблони, рябины, черемухи, сирени и другие.

Проведено 1 085 различных мероприятий. Это всероссийские уроки Победы «Хранят деревья память о войне», «Птица мира на защите Родины», «Сады Памяти», «Сады Победы», «Они сражались за Родину» и многие другие. Также состоялись мастер-классы «Гвоздика ко Дню Победы», «Красная гвоздика», «Голубь мира», конкурсы и выставки рисунков «Нарисуем Победу», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Портрет героя-земляка», «Я рисую Победу», «День Победы глазами детей», «Подвиги наших солдат».

Кроме того, были организованы митинги, посвященные Великой Победе, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, возложения цветов к мемориалам, мероприятия по благоустройству и озеленению памятников воинам, погибшим в годы войны, созданы «Сады Памяти» и проведены экскурсии в «Сады Памяти».

Фото: nso.ru

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