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Ты мне друг? Новосибирцы рассказали, есть ли у них лучшие друзья

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В ходе опроса выяснилось, что жители Новосибирска в основном дружат с представителями своего пола.

pxhere.com

Сервиса SuperJob провел опрос, в результате которого выяснилось, что у трети новосибирцев нет лучших друзей. Каждый третий мужчина и 35% женщин признались, что среди своего окружения не могут назвать лучшим другом никого. А если дружба и есть, то, как правило, с представителями своего пола: мужчины чаще дружат с мужчинами (52%), а женщины — с женщинами (47%). При этом чем старше человек, тем больше он дружески общается с противоположенным полом. А вот молодёжь почти всегда дружит с представителями своего пола.

Среди зрелых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, среди женщин от 45 лет, наоборот, — больше всего. Чем старше жительницы нашего города, тем меньше среди них тех, у кого есть подруга.

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