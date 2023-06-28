В Новосибирске прошла первая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Первый этап ярмарки – региональный – прошел 14-15 апреля. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 23 июня. Программные мероприятия проходили одновременно во всех субъектах Российской Федерации.

Всероссийская ярмарка трудоустройства – это большой федеральный проект, который проводится впервые и реализуется при поддержке нацпроекта «Демография» в несколько этапов. Первый, региональный, прошел в Новосибирской области в апреле. Заключительный, федеральный, этап состоялся в минувшую пятницу. Порядка 10 тысяч жителей региона посетили локации двух этапов Всероссийской ярмарки вакансий.



Как рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, в рамках федерального этапа на 36 площадках региона более 300 работодателей представили 3700 вакансий в сферах промышленности, строительства, IT, сельского хозяйства. Средняя заработная плата по вакансиям составила не менее 50 тысяч рублей.



В городе Новосибирске основные мероприятия проходили на центральной площадке - Государственном концертном зале имени А.М. Каца, где в программу вошли как мероприятия для соискателей, так и для работодателей. Студенты смогли пройти профориентацию и определиться с выбором будущей профессии, а также освоить секреты написания резюме и прохождения собеседования. В режиме открытого микрофона представители служб по персоналу ОАО «РЖД», ООО ПТК ЗЖБИ-4, Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова, предприятия «Элтекс» отвечали на вопросы жителей региона о вакансиях, графике работы и действующих в компаниях мотивационных пакетах. Для работодателей эксперты представили кейсы формирования успешной кадровой политики и провели мастер-классы по HR-брендированию компаний.



Владимир Машанов также рассказал о реализации дополнительных мер поддержки, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Среди них – субсидирование найма для работодателей, поддержка предпринимательских инициатив жителей региона и организация временных рабочих мест для безработных граждан, обучение востребованным на рынке труда профессиям в рамках национального проекта «Демография». Так, с начала года поступило более 4,5 тысяч заявок от жителей региона на участие в региональном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», и порядка 1,5 тысяч человек уже посещают образовательные курсы. Перечень мер поддержки анализируется и расширяется: в настоящее время ведется подготовка к реализации программы обучения работников оборонно-промышленного комплекса, которая стартует уже с июля.