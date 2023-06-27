Тянет почитать. Новосибирцы стали чаще посещать библиотеки

Новосибирская область, признанная в минувшем году благодаря победе во всероссийском конкурсе Самым читающим регионом России, продолжает курс на формирование читающего сообщества – в регионе увеличивается количество профильных событий для читателей, писателей и книгоиздателей, создаются новые модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». Одним из качественных результатов является рост посещаемости библиотек: сегодня каждый второй житель региона записан в библиотеки, за год каждый сибиряк прочитывает 6,6 книг, а общий охват библиотечным обслуживанием составляет 48% населения.

«Важную роль в привлечении внимания жителей Новосибирской области к чтению сыграла модернизация модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На территории области уже действует 20 обновлённых пространств, в этом году будет создано еще девять – и это рекорд. Мы трансформируем форматы работы с читателями – недавно Новосибирская государственная областная научная библиотека стала организатором нового фестиваля «Лето книгами согрето», в течение года планируется ещё несколько разноплановых проектов, в том числе традиционная «Книжная Сибирь». Мы продолжаем работу по вовлечению населения в читательскую активность», – отмечает исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.