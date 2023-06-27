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Сисадмины и дизайнеры: аналитики составили топ ленивых профессий

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Кроме того, эксперты выяснили что сотрудники-мужчины чаще признают за собой ленивое поведение, чем женщины (22 и 15% соответственно).

18% россиян признались, что являются ленивыми, в то время как 73% не считают себя таковыми, сообщает в своем исследовании сервис SuperJob.

Отмечается, что среди мужчин больше тех, кто признаёт за собой лень, среди женщин этот показатель в полтора раза меньше (22% против 15%). При этом тенденция на прогрессирующую лень связана и с возрастными показателями. Среди молодежи до 24 лет ленивым назвался лишь каждый восьмой (13%), в то время как среди опрошенных старше 45 — каждый четвертый (24%).

Среди профессий на первое место выбились дизайнеры (30%), второе место поделили юристы и системные администраторы (по 27%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами идут с небольшим отставанием в тройке лидеров (по 24%). А замыкает топ-5 «ленивых» профессий логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие (по 22%), главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам (по 21%).

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