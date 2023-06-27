Профессор НГТУ НЭТИ рассказал о восстановлении самолетов времен Великой Отечественной войны

Он также рассказал, что одноместный штурмовик Ил-2 летчика представляет огромную ценность, так как это самый массовый самолет войны, единственный в своем классе, первый в истории авиации штурмовик, бронекорпус которого является силовым элементом конструкции. Кроме того, ни в одном музее мира нет этой модификации Ил-2.

«Самолет был обнаружен на дне озера в Мурманской области. Он сохранился достаточно хорошо. Большая часть бронекорпуса почти цела. Части силового набора центроплана и крыла, а также элементы шасси сохранились неплохо. На самолет будут установлены части обшивки крыла и центроплана, большинство технологических лючков и элементы кабины пилота, включая ручку управления и корпусы некоторых приборов. Возможно, будет использование и топливных баков после ремонта. В целом удастся восстановить около 40% металлических деталей самолета. Для реставрации до летного состояния это большая составляющая», – пояснилВладимир Бернс.