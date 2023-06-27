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Профессор НГТУ НЭТИ рассказал о восстановлении самолетов времен Великой Отечественной войны

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Сейчас Владимир Бернс работает над восстановлением бомбардировщика ТУ-2 и штурмовика Ил-2.

Профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Владимир Бернс совместно с компанией «Авиареставрация» уже более 30 лет занимается восстановлением боевых самолетов времен Великой Отечественной войны.

«Мало найти объект для восстановления, необходимо вникнуть и в историю самолета, восстановить его техническую документацию, создать чертежи и карты технологических процессов. Мы же проводим анализ остатков самолета на предмет возможности их повторного использования в летной машине. Далее следует процесс разработки и изготовления оснастки, производство деталей и сборка самолета. А завершается процесс реставрации получением документов к проведению летных испытаний», – прокомментировал Владимир Бернс.

Он также рассказал, что одноместный штурмовик Ил-2 летчика представляет огромную ценность, так как это самый массовый самолет войны, единственный в своем классе, первый в истории авиации штурмовик, бронекорпус которого является силовым элементом конструкции. Кроме того, ни в одном музее мира нет этой модификации Ил-2.

«Самолет был обнаружен на дне озера в Мурманской области. Он сохранился достаточно хорошо. Большая часть бронекорпуса почти цела. Части силового набора центроплана и крыла, а также элементы шасси сохранились неплохо. На самолет будут установлены части обшивки крыла и центроплана, большинство технологических лючков и элементы кабины пилота, включая ручку управления и корпусы некоторых приборов. Возможно, будет использование и топливных баков после ремонта. В целом удастся восстановить около 40% металлических деталей самолета. Для реставрации до летного состояния это большая составляющая», – пояснилВладимир Бернс.

Подопечные «Авиареставрации» и Владимира Бернса принимают участие в авиашоу и авиасалонах, парадах к Дню Победы, на городских праздниках и днях ВВС. Также восстановленные боевые самолеты занимают почетные места в музеях воинской славы.

Фото: nstu.ru

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