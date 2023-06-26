В акции «Диктант Победы» в этом году приняли участие более 1,8 млн человек

Руководитель Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что о востребованности акции говорит сам факт проведения акции «Диктант Победы» уже в пятый раз. К тому же с каждым годом число ее участников и географические масштабы увеличиваются.

«Диктант Победы» успешно объединяет в своих рядах сотни тысяч наших граждан, людей разных возрастов и профессий, жителей регионов России, и наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранцев. Я хотел бы от души поздравить и победителей, и всех участников «Диктанта Победы» 2023 года и хотел бы поблагодарить, конечно, организаторов этой акции. Я думаю, что для всех участников «Диктанта Победы» участие в этой акции станет хорошим стимулом для еще более вдумчивого изучения великой истории нашей страны», – сказал он.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн информировал, что в международной патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие 1,8 млн человек. Самому юному участнику – 11 лет, самому старшему – 89. Было открыто более 21,5 тыс. площадок для проведения акции в офлайн-режиме. На них очно диктант написали порядка 923 тыс. человек.