В акции «Диктант Победы» в этом году приняли участие более 1,8 млн человек

Самому юному участнику – 11 лет, самому старшему – 89.
Руководитель Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что о востребованности акции говорит сам факт проведения акции «Диктант Победы» уже в пятый раз. К тому же с каждым годом число ее участников и географические масштабы увеличиваются.
«Диктант Победы» успешно объединяет в своих рядах сотни тысяч наших граждан, людей разных возрастов и профессий, жителей регионов России, и наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранцев. Я хотел бы от души поздравить и победителей, и всех участников «Диктанта Победы» 2023 года и хотел бы поблагодарить, конечно, организаторов этой акции. Я думаю, что для всех участников «Диктанта Победы» участие в этой акции станет хорошим стимулом для еще более вдумчивого изучения великой истории нашей страны», – сказал он.
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн информировал, что в международной патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие 1,8 млн человек. Самому юному участнику – 11 лет, самому старшему – 89. Было открыто более 21,5 тыс. площадок для проведения акции в офлайн-режиме. На них очно диктант написали порядка 923 тыс. человек.
«Тестовые задания были разработаны историками. В этом году впервые было пять блоков для иностранных участников. Для стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Востока и СНГ. Задания были переведены на шесть языков. Тестовые задания были посвящены юбилейным датам, Сталинградской, Курской битвам, прорыву блокады Ленинграда, боям за освобождение Кавказа, конечно же, освобождению Донецка. В организации площадок помогали более 20 тыс. «Волонтеров Победы», – сказал Александр Хинштейн.
Статс-секретарь – заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев добавил, что система общего образования активно включилась в проведение акции «Диктант Победы».
«Министерство просвещения традиционно отвечало за координацию проведения на региональном и муниципальном уровне. Акция становится все более популярной, растет количество участников. Только школьники среди участников составляют порядка полмиллиона – 497 тыс.», – сказал он.
По словам Андрея Корнеева, площадки для проведения «Диктанта Победы» были открыты в 14,5 тыс. образовательных организаций, а также во всех педагогических вузах Минпросвещения России и во всех оздоровительных центрах.
«В Год педагога и наставника хочу отметить роль учителей в этом важнейшем деле, прежде всего учителей истории, которые заинтересовывают своих учеников и прививают уважение к истории Отечества. Без сомнения, понимание исторических процессов и закономерностей оказывает огромное влияние на ценностное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Поэтому в российской системе образования история – приоритетный обязательный предмет», – подчеркнул замминистра просвещения.
Фото: Василий Вагин
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