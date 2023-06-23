Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавтки Анны Кикиной

Большой новосибирский планетарий будет носить имя российского космонавта-испытателя Анны Кикиной. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на встрече с первой новосибирской женщиной-космонавтом. Напомним, что Анна Кикина приехала в Новосибирск на празднование 130-летия города.

«Мы всегда говорим, что Новосибирск — это город с крыльями. В нашем городе жил и работал основоположник космонавтики Юрий Кондратюк, в годы Великой Отечественной войны здесь размещался филиал конструкторского бюро А. С. Яковлева, сюда был эвакуирован Центральный аэрогидродинамический институт. Авиационная наука продолжает развиваться в Новосибирске и сегодня — в нашем городе производятся уникальные аппараты для космической отрасли. Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт — Анна Юрьевна Кикина. Она родилась и выросла в Новосибирске, училась здесь в школе, окончила институт, отсюда она выпорхнула в большую жизнь, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В честь космического полёта нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска — мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной».

Анна рассказала, что уже несколько лет плодотворно сотрудничает с «Планетарием», участвует в подготовке и реализации различных проектов. Даже находясь на борту Международной космической станции, космонавт находила возможность проводить образовательные уроки для воспитанников детского центра.

«Новосибирск — мой любимый город, где я родилась и выросла. Я сохранила любовь к своему родному городу спустя все эти годы, всегда рада сюда приезжать. Здесь живёт моя семья, мои наставники, которые многое для меня сделали, заложили понимание об устройстве жизни, делились своими знаниями и душевной теплотой. Даже на МКС на моем рабочем месте на стене висели флаг и герб Новосибирска и Новосибирской области, а также символ нашего города. Новосибирск взращивает людей с правильным отношением к жизни, к людям, к природе. Будем вместе продолжать развивать наш город и радоваться нашим достижениям», — обратилась Анна Кикина к новосибирским школьникам.

Анна Кикина — российский космонавт-испытатель № 129, пятая женщина-космонавт России, первый космонавт из Новосибирска. В октябре 2022 года она стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на корабле CREW DRAGON в рамках программы перекрёстных полётов между двумя странами. Полёт продолжался более 157 суток.

Фото: «Роскосмос»