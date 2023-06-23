Губернатор Новосибирской области встретился с космонавтом-испытателем Анной Кикиной

Губернатор Андрей Травников во время встречи с первым космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной отметил ее важный вклад в развитие региона и поблагодарил за внимание и доброе отношение к малой родине.

«Новосибирск — авиационный город. Здесь авиацией пропитано просто всё. Поэтому вы для нас всех теперь героиня и, самое главное, путеводная звезда. Знаете, когда Александр Александрович Карелин завоевал «золото», сколько мальчишек пошло заниматься борьбой. Я уверен, что Новосибирск станет ещё более авиационным и космическим благодаря вашему полету», — сказал губернатор.

Андрей Травников поздравил Анну Кикину с успешным полётом, поблагодарил за то, что она и на земле, и в космосе помнила про свою малую родину, добрыми словами вспоминая школу, Новосибирск.