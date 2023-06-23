Губернатор Новосибирской области встретился с космонавтом-испытателем Анной Кикиной

«Я уверен, что Новосибирск станет еще более авиационным и космическим благодаря вашему полету», — сказал глава региона.
Губернатор Андрей Травников во время встречи с первым космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной отметил ее важный вклад в развитие региона и поблагодарил за внимание и доброе отношение к малой родине.
«Новосибирск — авиационный город. Здесь авиацией пропитано просто всё. Поэтому вы для нас всех теперь героиня и, самое главное, путеводная звезда. Знаете, когда Александр Александрович Карелин завоевал «золото», сколько мальчишек пошло заниматься борьбой. Я уверен, что Новосибирск станет ещё более авиационным и космическим благодаря вашему полету», — сказал губернатор.
Андрей Травников поздравил Анну Кикину с успешным полётом, поблагодарил за то, что она и на земле, и в космосе помнила про свою малую родину, добрыми словами вспоминая школу, Новосибирск.
«Спасибо большое, что поддерживаете меня, за поздравление. Мой первый космический полёт оставил очень хорошие впечатления, я делаю свою работу с удовольствием. Считаю, что полёт сложился продуктивно, задачи нашей экспедиции выполнены на очень хорошем уровне — мы старались с ребятами. И, как вы правильно заметили, я хранила свою малую родину в сердце, старалась уделять ей внимание – Новосибирску, Новосибирской области, жителям моей Родины, которая меня подняла, взрастила», — ответила Анна Кикина.
Во время встречи губернатор рассказал космонавту о том, что ребята из Сибирского авиационного кадетского корпуса имени А.И. Покрышкина надеются на встречу с ней. Анна Кикина подтвердила, что действительно планируется встретиться с кадетами: познакомиться, пообщаться на общие темы.
«Мне приятно будет вновь там оказаться, первые прыжки с парашютом я делала именно на Бердском аэродроме. И конечно же, первые прыжки, — это яркие эмоции и впечатления. У меня поэтому тёплые воспоминания об этих местах, с удовольствием посетим», — сказала Анна.
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