Какие свадебные традиции чаще всего соблюдают новосибирцы?

Аналитики бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research провели исследование и выяснили, какие свадебные традиции самые популярные среди новосибирцев.

Отмечается, что в целом, каждый четвертый опрошенный житель соблюдает приметы. 28 % респондентов убеждены, что они сбывались хотя бы однажды. 26 % из принявших участие в опросе новосибирцев стараются действовать так, как того требуют суеверия, «просто на всякий случай».

53 % респондентов признались, что верят в приметы, потому так делают их родные и близкие. 28 % ответили, что таким образом чувствуют себя более защищенными, а 19 % сказали, основываясь на жизненном опыте, что суеверия работают.

47 % новосибирцев не верят в приметы. 39% считают себя слишком образованным, чтобы доверять свою судьбу случайностям. Многие заявляли, что в суевериях нет логики (34%), а 16% назвали приметы устаревшими традициями.

На первом месте среди свадебных суеверий находится нежелание опрошенных новосибирцев (48 %) рассматривать свою свадьбу в мае, потому что не хотят «маяться». 32% респондентов уверены, что «жених не должен видеть платье невесты до свадьбы», 19% заявили, что «обронить кольцо во время церемонии — к беде». Кроме того, участники опроса считают, что «нельзя играть свадьбу в високосный год» (15%) и «нельзя отдавать обручальные кольца в чужие руки» (11%).