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Интернет-торговля стала самой популярной сферой для стартапов в 2023 году

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В каких еще направлениях россияне открывают бизнес в этом году?

pxhere.com

ВТБ проанализировал данные собственного онлайн-сервиса регистрации бизнеса и выяснил, что самый популярный возраст для начала своего дела среди пользователей – 35-44 года, мужчины регистрируют компании в полтора раза чаще, чем женщины, а основной сферой для нового бизнеса стала интернет-торговля.

По формам бизнеса традиционно лидируют ИП. За весь 2022 год доля ИП, зарегистрированных с помощью сервиса, составила 81%, в первом квартале 2023 года – около 84%. Основное число регистраций проходит в Москве и Санкт-Петербурге (более 50%). По сравнению с прошлым годом их доля уменьшилась в пользу других регионов на 7%. В топ-5 наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Пермь, Новосибирск.

По статистике сервиса, за первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. Среди других наиболее востребованных сфер для бизнеса – строительство, аренда и управление недвижимостью, грузовые перевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка программного обеспечения.

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