Вернулись домой с лихорадкой: у пяти новосибирцев выявили вирус Денге

В Новосибирской области у пяти жителей выявлена лихорадка Денге. По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора по региону, больные заразились лихорадкой во время отпуска за границей, пишет BFM-Новосибирск.

В Роспотребнадзоре призвали соотечественников соблюдать необходимые профилактические меры перед поездкой за рубеж. «Важно помнить, что такие заболевания в основном передаются через незаконченную обработку воды и продуктов питания, насекомых (включая комаров, мошек, клещей и других), а также контакт с инфицированным человеком или загрязненной окружающей средой, а также при незащищенном половом контакте», — отметили в ведомстве.

Симптомы тропических инфекций могут включать в себя поражения кишечника, кожи и слизистых оболочек. Эти заболевания, как правило, имеют тяжелую форму, которая не поддается легкому лечению.

В избежание заражений, туристам рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности: питаться только качественной и обработанной пищей и напитками; не экспериментировать с незнакомыми продуктами; приобретать продукты только в надежных магазинах, желательно в фабричной упаковке; правильно готовить и обжаривать мясо и рыбу, а также обдавать кипятком фрукты и овощи; регулярно мойте руки с мылом и используйте средства защиты от насекомых.