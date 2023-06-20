Одаренная новосибирская молодежь привезла десять наград фестиваля «Российская студенческая весна»

Итоги XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций подвели в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре. Новосибирская область представлена делегацией в составе 79 человек.

Участники из Новосибирской области представили 16 творческих номеров в 5 направлениях. В составе делегации − студенты из 9 образовательных организаций: Колыванского аграрного колледжа, Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко, Маслянинского аграрного колледжа, Новосибирского торгово-экономического колледжа, Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Новосибирского политехнического колледжа, колледжа при НГУАДИ, Новосибирского колледжа промышленных технологий и Центра культуры учащейся молодёжи.