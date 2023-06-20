Одаренная новосибирская молодежь привезла десять наград фестиваля «Российская студенческая весна»

Новосибирские студенты проявили себя в театральном, танцевальном и других направлениях.
Итоги XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций подвели в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре. Новосибирская область представлена делегацией в составе 79 человек.
Участники из Новосибирской области представили 16 творческих номеров в 5 направлениях. В составе делегации − студенты из 9 образовательных организаций: Колыванского аграрного колледжа, Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко, Маслянинского аграрного колледжа, Новосибирского торгово-экономического колледжа, Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Новосибирского политехнического колледжа, колледжа при НГУАДИ, Новосибирского колледжа промышленных технологий и Центра культуры учащейся молодёжи.
Из Ханты-Мансийска Новосибирская область везет десять наград. В «Театральном» направлении лауреатом III степени стала Театральная студия «PROарт» (Колыванский аграрный колледж); лауреат III степени − Хакимжон Хакимов (Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко). В «Танцевальном» направлении спецприз получил ансамбль танца «Сибирь», номер «Еврейский танец» (Центр культуры учащейся молодёжи); лауреаты III степени − Народный ансамбль песни и танца «Юность» (Колыванский аграрный колледж и ансамбль танца «Сибирь», номер «Душа моя Сибирь» (Центр культуры учащейся молодёжи); лауреат I степени − Александра Коробейникова, номер «Барыня» (Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко).
В направлении «Оригинальный жанр» лауреатами III степени стал ансамбль барабанщиц «Виктория», номер «Girls» (Центр культуры учащейся молодёжи). В «Вокальном» направлении лауреатом I степени стали Анастасия Чугай, (Маслянинский аграрный колледж), Екатерина Кретова, (Новосибирский областной колледж культуры и искусств); лауреат конкурса на лучшую организацию творческой деятельности − Колыванский аграрный колледж.
Следующий регион, который примет XXXII (III) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций − Ставропольский край.
Фото: nso.ru
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