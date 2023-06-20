В России хотят сделать безопасный интернет, он будет доступен только по паспорту

В России планируют до конца этого года запустить пилотный проект интернета, который будет доступен только по паспорту гражданина РФ. Об этом сообщил портал «Ведомости».

Благодаря такой мере пользователи смогут быть уверены в том, что посещают только безопасные и проверенные сайты, соответственно, их набор будет ограничен. Если же будут допущены какие-то нарушения, то спецслужбы быстро смогут найти злоумышленника. При этом обычный интернет продолжит существовать как и раньше, но пользователи, которые будут туда заходить, сами будут нести ответственность за сохранность личных данных.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, в защищенный интернет можно будет зайти из любой точки мира, а не только из России. Но для того, чтобы зарегистрироваться в нём, необходим паспорт именно российского гражданина для получения персонального идентификатора.