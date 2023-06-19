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Новосибирских подростков в трудной жизненной ситуации будут активно вовлекать в занятия спортом

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Глава региона подчеркнул, что для такой категории детей необходимо разрабатывать дополнительные программы и применять возможности молодежных открытых пространств.

pxhere.com

Вопросы о принимаемых мерах по вовлечению детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни, а также пресечению преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в интернете и случаи отравления наркотическими веществами обсудили в правительстве региона на заседании антинаркотической комиссии в Новосибирской области, прошедшей под председательством губернатора Андрея Травникова.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов рассказал, что на постоянной основе физической культурой и спортом в Новосибирской области по состоянию на 1 января 2023 года занимаются более 1 млн 200 тысяч человек, из них 447 049 детей до 18 лет. Во исполнение плана мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики РФ в Новосибирской области в 2023 году планируется к проведению в два раза больше спортивно-массовых мероприятий, чем в прошлом году.

По словам министра, в 2023 году планируется установка 6 площадок для занятий экстремальными видами спорта – скейт-парков, воркаут-площадок, мини-рамп в Ордынском, Мошковском, Колыванском, Новосибирском районах, Новосибирске и Искитиме. В настоящий момент установлено уже 15 таких площадок в 14 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Установленные площадки включают в себя скейт-парки, комплексы воркаут-турников, экстрим-парки. На площадках ежегодно занимаются более 2000 человек.

Губернатор Андрей Травников отметил необходимость проведения более глубокой индивидуальной работы со стороны образовательных, физкультурно-спортивных организаций с подростками группы риска, находящимися в трудной жизненной ситуации, по привлечению ребят к занятиям спортом. Для такой категории детей и подростков, подчеркнул глава региона, необходимо разрабатывать дополнительные методы, программы по вовлечению в занятия физкультурой и спортом, применять для этого возможности молодежных открытых пространств.

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