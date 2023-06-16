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Новосибирцев приглашают поучаствовать во Всероссийской ярмарке трудоустройства

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В рамках ярмарки будут представлены вакансии, проведены собеседования, консультации и мероприятия по профориентации.

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Одним из важнейших результатов проведения мероприятия станет количество закрытых вакансий и трудоустроенных граждан. Ожидается, что организации представят более 750 вакансий со средним уровнем оплаты труда 55 тысяч рублей, а всего в федеральном этапе ярмарки примут участие до 3 тысяч соискателей и работодателей.

Проведение федерального этапа предполагает организацию в регионе масштабной площадки минимум на 3 тысячи человек, наполненной разными активностями, зонами, где специалисты будут работать с различными категориями граждан – молодежью, самозанятыми, представителями малого и среднего бизнеса, работниками различных отраслей экономики.

23 июня в Новосибирской области федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет на трех площадках: в ГКЗ имени А.М. Каца, в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова и в НГУ. Ожидается, что на трех площадках в городе Новосибирске общая численность участников составит не менее 3 тысяч человек.

Зарегистрироваться для участия во Всероссийской ярмарке вакансий жителям региона необходимо на сайте.

Официальное сообщение пресс-службы сайта Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области minrpp.nso.ru

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