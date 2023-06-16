В Новосибирской области наградили почетных доноров региона

Глава областного минздрава Константин Хальзов вручил знаки «Почетный донор Новосибирской области» жителям региона. Награда введена только в 2023 году и предназначается для людей, сдавших кровь более 60 раз. Таких сегодня в Новосибирском клиническом центре крови было 15 человек.

Во Всемирный день донора в Центре крови традиционно выстраивается очередь желающих отметить праздник еще одним добрым делом. Всем, кто пришел сдавать кровь, сотрудники Центра подготовили сувениры и сладкие подарки. В холле доноров ждал еще один сюрприз – концерт живой музыки от исполнителей Новосибирской государственной консерватории им. Глинки.

Кровь и ее компоненты требуются многим пациентам на постоянной основе в течение всей жизни. Поэтому 2023 год донора проходит под девизом «Сдавайте кровь, сдавайте плазму крови, делитесь жизнью и делайте это часто». Нагрудные знаки «Почетный донор» призваны отметить заслуги постоянных доноров и мотивировать их продолжать сдавать кровь на благо общества.

Всего в Новосибирске проживает более 30 тысяч доноров, которые за год совершают 65-70 тысяч донаций. Это позволяет в достаточной степени обеспечить медицинские центры Новосибирска, чтобы все нуждающиеся получали своевременное лечение.