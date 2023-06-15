Больше тысячи детей-сирот в Новосибирской области получат ключи от квартиры в этом году

Промежуточные итоги реализации действующей в регионе программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот подвела в рамках пресс-конференции 15 июня заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.



На сегодняшний день в Новосибирской области 3,5 тысячи ребят из категории детей-сирот нуждаются в обеспечении жилыми помещениями. С начала 2023 года уже приобретено 558 квартир, а всего планируется обеспечить собственным жильем порядка 1200 человек.



«Для уменьшения очередности нуждающихся детей-сирот в обеспечении жильем Правительством региона значительно увеличено финансирование на данные цели: с 407 млн рублей в 2017 году (ключи от квартир получили 343 человека) до 4,3 млрд рублей в текущем году. Кроме того, с 2021 года внедрен новый инструмент – жилищный сертификат, которым уже воспользовались 652 человека. До конца текущего год планируется выдать еще около 100 сертификатов. Сумма сертификата составляет 2,9 млн рублей в районах области, 3,5 млн рублей в городских округах и 4,1 млн рублей в г. Новосибирске», – рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.



Жители региона, являющиеся очередниками, но еще не получившие жилье, могут оформить компенсацию арендной платы. Для получения выплат необходимо обратиться непосредственно в министерство. Размер компенсации – от 6 до 16 тысяч рублей В 2023 году на данную меру социальной поддержки предусмотрено более 43 млн рублей. Ежегодно более 300 человек являются получателями этой выплаты.



Заместитель министра также отметила, что в регионе также действует дополнительная мера социальной поддержки – материальная помощь на ремонт жилого помещения для собственников жилья – сирот. Так, в 2022 году за материальной помощью обратились 5 человек. В 2023 году данная сумма увеличена с 65 до 71,5 тысяч рублей.



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