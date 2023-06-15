Кампания по борьбе с продажей табака несовершеннолетним стартовала в Новосибирской области

Наш регион присоединилась к социальной кампании «Спасибо за отказ!» – в Новосибирской области усилят общественный контроль и ответственность предпринимателей за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции.

«Государство предпринимает необходимые шаги, чтобы оградить детей и подростков от табачной и никотинсодержащей продукции. Федеральный закон запрещает продажу таких изделий несовершеннолетним. И конечно, очень важно, чтобы законодательство соблюдалось торговыми точками. В то же время мы надеемся, что кампания поможет привлечь больше внимания к проблеме излишней доступности сигарет и вейпов для жителей региона. Уверены, что такую задачу мы сможем решить только сообща», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Задача кампании заключается в том, чтобы снизить количество нарушений в рознице и исключить доступ несовершеннолетних к табаку и электронным сигаретам. «Кампания «Спасибо за отказ!» призывает продавцов не продавать, а взрослых не покупать вейпы и сигареты подросткам. К сожалению, в последнее время в подростковой и молодежной среде стали особенно популярны электронные сигареты, и чтобы снизить их потребление, необходимо в первую очередь добиться строго соблюдения законодательного запрета на продажу такой продукции несовершеннолетним», – прокомментировала руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

В конце апреля 2023 года правительство РФ повысило штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления. Для юридических лиц размер штрафа вырос вдвое, до 600 тыс. рублей, а для граждан, которые приобретают сигареты по просьбе подростков, более чем в два раза, до 7 тыс. рублей. Однако само по себе повышение штрафов неэффективно, если нет достаточного контроля. Общественный Совет по проблеме подросткового курения считает необходимым усилить контроль за исполнением действующего закона, запрещающего продажу табачной и никотинсодержащей продукции лицам до 18 лет, а также усовершенствовать механизм проведения контрольно-надзорных мероприятий, в частности, вывести эту продукцию из-под действия моратория на проверки бизнеса.

Социальная кампания «Спасибо за отказ!» включает распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи продукции, размещение социальной рекламы, а также усиление общественного контроля.

По телефону 8-800-234-29-26 можно сообщить о местах продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Принять участие в кампании «Спасибо за отказ!» может каждый. Достаточно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где можно бесплатно заказать материалы для своего предприятия торговли, скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сообщить о фактах продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним.