18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирские пожарные отправились на помощь в Томскую область, где бушуют пожары

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В соседнем регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности из-за сухой и жаркой погоды.

pxhere.com

Несмотря на непростую лесопожарную обстановку на территории Новосибирской области, наши пожарные отправились на помощь соседнему региону, чтобы стабилизировать ситуацию. Сейчас они работают на пожаре в Васюганском лесничестве.

«Мы направили одних из самых подготовленных специалистов в регионе. Надеемся, ситуация на территории Томской области в скором времени стабилизируется», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

По информации департамента лесного хозяйства Томской области в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности. Причина — сухая и жаркая погода. Основная масса лесных пожаров сосредоточена на севере области.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: