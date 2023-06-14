Новосибирские пожарные отправились на помощь в Томскую область, где бушуют пожары

Несмотря на непростую лесопожарную обстановку на территории Новосибирской области, наши пожарные отправились на помощь соседнему региону, чтобы стабилизировать ситуацию. Сейчас они работают на пожаре в Васюганском лесничестве.

«Мы направили одних из самых подготовленных специалистов в регионе. Надеемся, ситуация на территории Томской области в скором времени стабилизируется», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

По информации департамента лесного хозяйства Томской области в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности. Причина — сухая и жаркая погода. Основная масса лесных пожаров сосредоточена на севере области.