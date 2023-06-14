Минприроды Новосибирской области: как вести себя при встрече с диким зверем?

В минувший четверг появилась информация о медведе в Здвинском районе Новосибирской области, его встретили двое подростков, а также местный фермер, рассказали в министерстве. Данный район не свойственное место обитания для бурого медведя, однако второй год подряд наблюдается картина его присутствия, предположительно мигрирующего из заказника в Убинском районе, расположенного в 30 км.

Данная ситуация на контроле министерства природных ресурсов и экологии региона и местной администрации. Дикое животное находится в лесистой местности, в своей естественной среде обитания, на расстоянии 15 км от ближайшего населённого пункта. Угрозы не представляет, необходимости в его регулировании нет.

Вместе с тем рекомендуем местным жителям воздержаться сейчас от прогулок в лесу и помнить следующие правила:

Не рекомендуется передвигаться по лесу в одиночку. Важно иметь соответствующие одежду и обувь, внимательно смотреть под ноги и по сторонам, тщательно осматривать место для отдыха. Если вы встретили диких животных, дайте им возможность уйти. Здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга либо неожиданности или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны.

Находясь в лесной зоне, передвигаться необходимо по возможности шумно, громко переговариваться, ходить лучше в группе, так как животные почти всегда стараются избежать встречи с человеком.

Устраивайте привал только на открытых, хорошо просматриваемых местах. Не передвигайтесь в сумерках и ночью. При передвижениях максимально старайтесь избежать участков высокотравья, захламленных участков леса и чащи, не позволяйте детям лазить в пойменные заросли возле лесных рек.

Важно следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма: пищевые отходы должны уничтожаться, чтобы ими не могли воспользоваться хищники, не оставляйте в местах вашего отдыха пищевых остатков и мусора.

При встрече с диким зверем категорически запрещено убегать от него, это бесполезно и может спровоцировать агрессию. Отступать нужно медленно, пятясь, наблюдая за его поведением. Не надо смотреть зверю прямо в глаза, но при этом нельзя упускать его из вида. Не следует допускать панику, делать резкие движения, размахивать руками, кричать. Лучше замереть, и оценить ситуацию – состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку. Не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, даже если это кажется безопасным, особенно если животное само идет на контакт. Ничего не бросайте в животных, не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным.

Весенне-летний период – важнейшая пора в жизни многих обитателей леса, именно в это время большинство животных обзаводится потомством. Если вы обнаружили детенышей диких животных лучше держаться от них подальше. Не нужно их фотографировать, брать на руки, переносить с места, так как вы можете сильно напугать животное и отпугнуть самку.

Будьте бдительны и осторожны, предусмотреть каждый конкретный случай встречи человека с дикими животными невозможно, с учетом складывающихся обстоятельств, нельзя дать единую сводку рекомендаций по данному вопросу, обеспечивающую абсолютные гарантии от несчастного случая. В тоже время, данные советы могут свести вероятность конфликтной ситуации до минимума.