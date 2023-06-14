В Новосибирске открыли юбилейный сезон «Библиотеки на траве»

Актриса театра «Глобус» Светлана Галкина прочитала сказочную повесть, писательница Мария Савина провела мастер-класс и показала, как самостоятельно можно сделать бумагу из вторсырья. Юлия Стародубцева провела сеанс сказкотерапии, участники поиграли в настольную игру и смогли придумать свои сказочные истории. Завершилась Библиотека на траве мастер-классом в технике эбру – рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу.

Следующая встреча с интересными книгами и людьми состоится там же, в Нарымском сквере, 22 июня.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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