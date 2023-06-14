18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Новосибирске открыли юбилейный сезон «Библиотеки на траве»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

На первой встрече для участников «Библиотеки на траве» провели сеанс сказкотерапии, настольные игры и мастер-класс в технике эбру.

минкульт НСО

Новосибирская государственная областная научная библиотека продолжает традиционный проект «Библиотека на траве». Более 200 человек пришли в Нарымский сквер на первую в этом году встречу с интересными книгами и людьми.

минкульт НСО

Актриса театра «Глобус» Светлана Галкина прочитала сказочную повесть, писательница Мария Савина провела мастер-класс и показала, как самостоятельно можно сделать бумагу из вторсырья. Юлия Стародубцева провела сеанс сказкотерапии, участники поиграли в настольную игру и смогли придумать свои сказочные истории. Завершилась Библиотека на траве мастер-классом в технике эбру – рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу.

Следующая встреча с интересными книгами и людьми состоится там же, в Нарымском сквере, 22 июня.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: