Городские власти просят новосибирцев быть особо внимательными при покупке алкоголя

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали об опасных спиртных напитках в магазинах. Жителей просят с максимальным вниманием относиться к покупкам. Алкоголь необходимо приобретать только в тех торговых точках, у которых есть лицензия на розничную торговлю: «Чтобы избежать приобретение некачественной, фальсифицированной алкогольной продукции, осуществлять ее покупку следует только в стационарных предприятиях (торговые предприятия, предприятия общественного питания: рестораны, бары, кафе), имеющих соответствующую лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции».

Если вы обнаружили в магазине смертельно опасный напиток «Мистер Cидр» в мэрии города просят срочно связаться по телефонам Управления Роспотребнадзора области:— 8-800-350-50-60 (понедельник-четверг — с 10 до 17 часов, пятница — с 10 до 16 часов, без перерывов) и 220-24-05 (вн. 2-97).