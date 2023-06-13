Законопроект о штрафах за выброс домашних животных одобрили в Государственной думе

Государственная дума РФ утвердила во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных, сообщает НДН.инфо. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект устанавливает штраф до 3 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию животных для граждан, должностные лица в случае нарушения будут должны выплатить до 15 тысяч рублей, и взыскание до 30 тысяч рублей предполагается для юридических лиц.

Кроме того, авторы проекта предложили ввести административную ответственность хозяев животных за укусы, которые нанесли вред здоровью или имуществу других граждан при отсутствии признаков преступления. В таких случаях хозяевам животных придется отдать до 200 тысяч рублей.

Законопроект утверждает штрафы и за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно деяния. Граждан будут наказывать штрафом до 15 тысяч рублей, должностных лиц — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам придется заплатить до 100 тысяч.