Губернатор Новосибирской области поздравил одаренную молодежь с серебром на Дельфийских играх

Приветствуя большую дельфийскую команду Новосибирской области, Андрей Травников поздравил ребят с тем, что им не только удалось поучаствовать в этом большом творческом празднике, но и победить: «Вы почувствовали, что это значит – соревноваться с сильнейшими, почувствовали вкус победы. Надеюсь, вы пронесёте это чувство через всю свою жизнь. Уже 17 лет наша команда входит в число лидеров дельфийского движения, достойно представляет Новосибирскую область на столь престижных творческих состязаниях. Шесть раз вы становились первыми, а сейчас – третий год подряд – занимаете второе место, благородно уступая победу регионам-хозяевам. Стабильность – признак мастерства, но это ещё и показатель того, что у нас – одна из сильнейших творческих школ в нашей стране. В Год педагога и наставника мы придаём особое значение успехам дельфийцев. Поздравляю и благодарю педагогов и за этот, и за все остальные результаты в сфере культуры. Совсем недавно в Санкт-Петербурге в канун юбилея этого города в рамках дней новосибирской культуры наши ребята покорили даже искушенную питерскую публику и специалистов. Новосибирская область – разнообразная, смелая и очень талантливая, и результат, достигнутый на очередных Дельфийских играх – яркое тому подтверждение. А ребятам желаю всегда помнить, что невозможное – возможно, и что даже самых сильных можно победить», – напутствовал молодых талантов губернатор.