Губернатор Новосибирской области поздравил одаренную молодежь с серебром на Дельфийских играх

Андрей Травников отметил, что «уже 17 лет наша команда входит в число лидеров дельфийского движения и достойно представляет Новосибирскую область на столь престижных творческих состязаниях».
Приветствуя большую дельфийскую команду Новосибирской области, Андрей Травников поздравил ребят с тем, что им не только удалось поучаствовать в этом большом творческом празднике, но и победить: «Вы почувствовали, что это значит – соревноваться с сильнейшими, почувствовали вкус победы. Надеюсь, вы пронесёте это чувство через всю свою жизнь. Уже 17 лет наша команда входит в число лидеров дельфийского движения, достойно представляет Новосибирскую область на столь престижных творческих состязаниях. Шесть раз вы становились первыми, а сейчас – третий год подряд – занимаете второе место, благородно уступая победу регионам-хозяевам. Стабильность – признак мастерства, но это ещё и показатель того, что у нас – одна из сильнейших творческих школ в нашей стране. В Год педагога и наставника мы придаём особое значение успехам дельфийцев. Поздравляю и благодарю педагогов и за этот, и за все остальные результаты в сфере культуры. Совсем недавно в Санкт-Петербурге в канун юбилея этого города в рамках дней новосибирской культуры наши ребята покорили даже искушенную питерскую публику и специалистов. Новосибирская область – разнообразная, смелая и очень талантливая, и результат, достигнутый на очередных Дельфийских играх – яркое тому подтверждение. А ребятам желаю всегда помнить, что невозможное – возможно, и что даже самых сильных можно победить», – напутствовал молодых талантов губернатор.
Губернатор принял участие в торжественной церемонии чествования победителей, призёров, дипломантов – участников делегации одарённых детей и талантливой молодёжи Новосибирской области на XXII молодёжных Дельфийских играх России. Они проходили 21-26 апреля 2023 года в Саратове.
В Играх приняли участие 2516 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных команд 80 субъектов Российской Федерации в 34 номинациях художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Новосибирцы успешно выступили в конкурсной и фестивальной программах, завоевав 7 золотых медалей, 11 серебряных и 3 бронзовых, а также 14 специальных дипломов. В командном первенстве среди делегаций субъектов РФ Новосибирская область заняла 2-е место, уступив только хозяевам-саратовцам.
Андрей Травников вручил преподавателям и наставникам Почётные грамоты и Благодарности, а всем лауреатам и дипломантам – Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.
В ответном слове юная Таисия Худякова, золотой медалист Игр, участница образцовой студии художественного чтения «Арт» Культурно-досугового центра «Импульс», стипендиат Губернатора Новосибирской области для одарённых детей и творческой молодёжи в сфере культуры и искусства, поблагодарила Губернатора Андрея Травникова и Правительство Новосибирской области за поддержку, доверие и возможность представлять регион на Дельфийских играх. «Защищать честь Новосибирской области – ответственно и почётно. Каждый из нас сделал всё возможное для общего успеха. За пять дней напряжённых конкурсных выступлений мы стали настоящей единой командой, болели друг за друга и гордились заслуженными медалями и дипломами. Спасибо большое преподавателям и родителям, ведь наши победы и успехи – это их мастерство. Спасибо всем за веру в нас и поддержку, которую мы чувствовали на саратовской земле». В конце Таисия Худякова прочла стихотворение Казимира Лисовского о Сибири «Приезжайте, увидите сами».
17 лет назад команда одарённых детей и талантливой молодёжи Новосибирской области впервые приняла участие в Дельфийских играх, и с тех пор стабильно входит в число лучших дельфийских команд среди субъектов Российской Федерации. Шесть раз команда Новосибирской области занимала первое место среди субъектов РФ по количеству золотых медалей: в 2008 и 2013 годах – в Новосибирске, в 2011 году в Твери, в 2012 году в Москве, в 2015 году в Орле, в 2020 – в дистанционном формате.
Фото: nso.ru
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