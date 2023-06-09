Рекордный кадровый голод с начала 2023-го зафикисирован в Новосибирской области

C начала этого года в нашем регионе зафиксированы максимальные значения нехватки кадров. Об этом в своем исследовании сообщает сервис hh.ru.

По данным исследования, в мае индекс конкуренции за рабочие места составил 3,1 резюме на вакансию, в апреле этот показатель находился на уровне 4 резюме на вакансию. При этом нормой рынка является 5-7,9 резюме на вакансию.

«Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Сибирском федеральном округе – 3 резюме на вакансию, причем здесь также индекс упал до минимальных значений в этом году», – рассказывают аналитики.

Меньше всего потенциальных сотрудников пришлось на сферу медицины — 1,1 резюме медиков на вакансию. Следом идет автобизнес, где на вакансию 1,6 резюме, в строительстве – 2,2 резюме, в сельском хозяйстве – 2,6, в сфере добычи сырья – 2,8.