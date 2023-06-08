Сокращенный день или удаленка: жара вносит коррективы в рабочий график новосибирцев

Аномально высокие температуры повлияли на будни как офисных работников, так и тех, кто трудится на улице.
В Новосибирске экстремально высоких температур многие компании и организации изменили графики работы сотрудников, пишет BFM-Новосибирск.
В соответствии с санитарным правилам и нормам, комфортным микроклиматом на рабочем месте считается температура +24 +25 градусов. Если она выше +28,4, то это рассматривают как ухудшение условий труда. Роспотребнадзор и Роструд в таких случаях рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня: если градусник показывает +28,5 – на 1 час, +29 – на 2 часа, выше +30,5 – на 4 часа. И в Новосибирске есть работодатели, которые прислушиваются к этим рекомендациям.
«6 и 7 июня у нас в ряде кабинетов, где нет кондиционеров, температура была выше +32 градусов. Открытые окна не помогали – с улицы шел жар, – сообщил BFM-Новосибирск сотрудник Новосибирской областной научной библиотеки Константин Т. – Если в помещении работает несколько мощных компьютеров, то это дополнительные градусы. К нам приходил сотрудник отдела охраны труда, измерял температуру в кабинетах. И ряд сотрудников отпустили домой раньше. Эти правила прописаны в коллективном договоре».
«Наша компания в апреле переехала в бизнес-центр на улице Фрунзе. Все кабинеты окнами выходят на солнечную сторону, – рассказала изданию сотрудница одной из страховых компаний Татьяна М. – В одном кабинете кондиционера нет, его только планируют установить. Никакие вентиляторы от такого пекла не спасают. Директор разрешил трем сотрудникам работать до обеда в дни жары».
Проведение работ на улице при температуре выше + 32,5 не рекомендуется. Для того чтобы не подвергать сотрудникам опасности перегрева, но при этом не избежать простоя, работодателям рекомендуют переносить работы на утреннее или вечернее время.
«Летом в сельском хозяйстве почти все работы производятся на улице. Понятно, что мы не можем остановить все процессы из-за жары, – сказал в беседе с BFM-Новосибирск директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов. – Но в самый солнцепек, это с 12 до 16 часов, наши сотрудники не работают сейчас. Рано утром стараемся выполнять необходимую работу и в вечернее время».
В ряде сфер, например в строительстве и торговле, такие рекомендации выполняют далеко не все компании. В Новосибирске в обычном режиме продолжают работать уличные рынки: максимум, что есть у продавцов для защиты от солнца, это зонты или навесы и бутылки с водой. На многих городских стройках тоже нет сиесты, но в строительных компаниях говорят, что для работающих на улице в жаркие дни увеличивают количество перерывов.
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