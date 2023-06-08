Сокращенный день или удаленка: жара вносит коррективы в рабочий график новосибирцев

В Новосибирске экстремально высоких температур многие компании и организации изменили графики работы сотрудников, пишет BFM-Новосибирск.

В соответствии с санитарным правилам и нормам, комфортным микроклиматом на рабочем месте считается температура +24 +25 градусов. Если она выше +28,4, то это рассматривают как ухудшение условий труда. Роспотребнадзор и Роструд в таких случаях рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня: если градусник показывает +28,5 – на 1 час, +29 – на 2 часа, выше +30,5 – на 4 часа. И в Новосибирске есть работодатели, которые прислушиваются к этим рекомендациям.

«6 и 7 июня у нас в ряде кабинетов, где нет кондиционеров, температура была выше +32 градусов. Открытые окна не помогали – с улицы шел жар, – сообщил BFM-Новосибирск сотрудник Новосибирской областной научной библиотеки Константин Т. – Если в помещении работает несколько мощных компьютеров, то это дополнительные градусы. К нам приходил сотрудник отдела охраны труда, измерял температуру в кабинетах. И ряд сотрудников отпустили домой раньше. Эти правила прописаны в коллективном договоре».

«Наша компания в апреле переехала в бизнес-центр на улице Фрунзе. Все кабинеты окнами выходят на солнечную сторону, – рассказала изданию сотрудница одной из страховых компаний Татьяна М. – В одном кабинете кондиционера нет, его только планируют установить. Никакие вентиляторы от такого пекла не спасают. Директор разрешил трем сотрудникам работать до обеда в дни жары».