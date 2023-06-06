Новосибирская делегация завоевала девять наград на «Российской студенческой весне»

Фестиваль объединил более 3,5 тысяч конкурсантов из более чем 80 регионов России.
Новосибирскую делегацию представили 83 участника из десяти образовательных организаций: НГУ, СибГУТИ, НГК им.М.И.Глинки, СГУПС, НГТУ (НЭТИ), НГУЭУ, НГАУ, НГАСУ (Сибстрин), НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина и НГУАДИ им. А.Д. Крячкова.
Фестиваль стал самым крупным творческим событием в России. Профессиональное жюри оценило свыше 1500 конкурсных работ по десяти творческим направлениям в 54 номинациях.
Участники из Новосибирской области завоевали девять наград: в направлении «Оригинальный жанр» лауреатами I степени стали Захар Буренко и Николь Коледенкова (НГТУ); в направлении «Инструментальное» лауреатами I степени стал дуэт Ансамбля народных инструментов «Эксклюзив» Александр Черепанов и Владислав Щекотько (НГТУ); в направлении «Мода» лауреатом III степени стала коллекция «Jizn’», автор – Любовь Гилевич (НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина), лауреатом II степени стала коллекция «Солнцестояние», авторы – Серж & Арюна (НГУАДИ им.А.Д. Крячкова); в театральном направлении специальный приз получил Народный самодеятельный коллектив Театр-студия «Drive» (НГТУ); в танцевальном направлении лауреатом II степень стал коллектив Dance-crew «NEW ERA» (СГУПС); в направлении «Вокальное» лауреатом II степени стал ансамбль «Септима» (СибГУТИ), лауреатами I степени – Ксения Головина (НГК им. М.И.Глинки) и Мариам Манукян (НГУЭУ).
«Новосибирская область, как всегда, достойно представила регион на Всероссийском фестивале. Несмотря на места, наши ребята выступали достойно, на очень высоком уровне и, безусловно, мы горды за наших студентов. На этот фестиваль мы заявили рекордное количество номеров», – отметил директор Агентства поддержки молодежных инициатив Павел Бачанов.
Фото: nso.ru
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