Новосибирская делегация завоевала девять наград на «Российской студенческой весне»

Участники из Новосибирской области завоевали девять наград: в направлении «Оригинальный жанр» лауреатами I степени стали Захар Буренко и Николь Коледенкова (НГТУ); в направлении «Инструментальное» лауреатами I степени стал дуэт Ансамбля народных инструментов «Эксклюзив» Александр Черепанов и Владислав Щекотько (НГТУ); в направлении «Мода» лауреатом III степени стала коллекция «Jizn’», автор – Любовь Гилевич (НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина), лауреатом II степени стала коллекция «Солнцестояние», авторы – Серж & Арюна (НГУАДИ им.А.Д. Крячкова); в театральном направлении специальный приз получил Народный самодеятельный коллектив Театр-студия «Drive» (НГТУ); в танцевальном направлении лауреатом II степень стал коллектив Dance-crew «NEW ERA» (СГУПС); в направлении «Вокальное» лауреатом II степени стал ансамбль «Септима» (СибГУТИ), лауреатами I степени – Ксения Головина (НГК им. М.И.Глинки) и Мариам Манукян (НГУЭУ).