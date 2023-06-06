Андрей Травников: Вопросы обеспечения безопасного отдыха детей являются приоритетными и стоят на особом контроле регионального правительства

Организации оздоровления и отдыха, принимающие детей с открытием первого летнего сезона 1 июня, полностью готовы к безопасному и качественному отдыху юных жителей Новосибирской области.

Ход реализации мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона, в том числе при следовании детей к местам отдыха и обратно рассмотрены 5 июня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области (ПДКС), прошедшем под руководством губернатора Андрея Травникова. Глава региона отметил, что вопросы обеспечения безопасного отдыха детей являются приоритетными и стоят на особом контроле правительства региона.



Министр труда и социального развития Елена Бахарева доложила, что в летний период 2023 года планируют осуществлять свою деятельность 1009 организаций отдыха детей и их оздоровления детей, организованными формами отдыха и оздоровления планируется охватить более 120 тысяч юных жителей региона. 30 загородных лагерей и 933 лагеря дневного пребывания уже распахнули свои двери перед ребятами в первом летнем сезоне. На территориях организаций отдыха детей и их оздоровления проведены акарицидные обработки, в целях антитеррористической защищенности организации предупреждены о недопустимости размещения близ территорий отдыха детей автомобилей, строительных бытовок, мусорных контейнеров. Охрана объектов детского отдыха осуществляется частными охранными организациями, кроме того, территории оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Особое внимание будет уделяться поведению детей на воде.



Как доложил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области Алексей Бабий, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в местах отдыха детей в летний период неизменно остается одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. Особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка и безопасности при перевозке организованных детских групп, следующих к местам проведения оздоровительного отдыха и обратно.



По итогам заседания ПДКС профильным министерствам и ведомствам рекомендовано дополнительно проверить работоспособность технических средств охраны детских учреждений, готовность объектов, совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области, Управлением Росгвардии по Новосибирской области, обеспечить постоянный контроль за организацией и обеспечением общественной безопасности в местах массового отдыха детей.