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Роспотребнадзор рассказал о правилах «выживания» в жару

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В Новосибирской области продолжает держаться аномально жаркая погода, в некоторых районах региона столбики термометров могут подняться до +40.

pxhere.com

Специалисты Роспотребнадзора сообщают: повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, негативно отражается на здоровье – особенно на пожилых людях и детях. Перегрев обостряет хронические заболевания, состояние может резко ухудшиться. Чтобы это предотвратить, стоит соблюдать ряд рекомендаций.

  • Ограничьте пребывание на улице, сведите до минимума физические нагрузки.
  • Проветривайте помещения: приоткройте форточки, включите вентиляторы или кондиционеры.
  • Носите на улице легкую одежду из натуральной ткани светлой расцветки и пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками или зонтиками.
  • Откажитесь от жирной, копченой, жареной пищи и скоропортящихся продуктов. Ешьте преимущественно утром и вечером.
  • Пейте большое количество жидкости: питьевую воду, чай, минеральную воду без газа, морсы, компоты. Исключите сладкую газировку и алкоголь. В сутки нужно выпивать до 1,5 литра жидкости, но не увеличивайте дозу, если страдаете заболеванием почек и сердечно-сосудистой системы.
  • Ешьте больше фруктов и овощей.
  • Принимайте прохладный душ, как только выдается такая возможность.
  • Совершайте поездки на личном и общественном транспорте утром и вечером, когда жара спадает.
  • При походе в магазины, кинотеатры или кафе, предпочитайте заведения с кондиционированием воздуха.
  • Купайтесь в водоемах только в местах, где это разрешено.

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