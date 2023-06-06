Роспотребнадзор рассказал о правилах «выживания» в жару

Специалисты Роспотребнадзора сообщают: повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, негативно отражается на здоровье – особенно на пожилых людях и детях. Перегрев обостряет хронические заболевания, состояние может резко ухудшиться. Чтобы это предотвратить, стоит соблюдать ряд рекомендаций.

Ограничьте пребывание на улице, сведите до минимума физические нагрузки.

Проветривайте помещения: приоткройте форточки, включите вентиляторы или кондиционеры.

Носите на улице легкую одежду из натуральной ткани светлой расцветки и пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками или зонтиками.

Откажитесь от жирной, копченой, жареной пищи и скоропортящихся продуктов. Ешьте преимущественно утром и вечером.

Пейте большое количество жидкости: питьевую воду, чай, минеральную воду без газа, морсы, компоты. Исключите сладкую газировку и алкоголь. В сутки нужно выпивать до 1,5 литра жидкости, но не увеличивайте дозу, если страдаете заболеванием почек и сердечно-сосудистой системы.

Ешьте больше фруктов и овощей.

Принимайте прохладный душ, как только выдается такая возможность.

Совершайте поездки на личном и общественном транспорте утром и вечером, когда жара спадает.

При походе в магазины, кинотеатры или кафе, предпочитайте заведения с кондиционированием воздуха.

Купайтесь в водоемах только в местах, где это разрешено.