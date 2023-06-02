«Сохраняя природу — сохраняем будущее»: новосибирцев приглашают поучаствовать в экологическом фестивале «ЭкоМир»

Участников ждет концертная программа, интерактивные игры, мастер-классы, квесты и многое другое.
III экологический фестиваль «ЭкоМир», посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, пройдет 4 июня в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в формате историко-экологической тропы «Заповедная природа Новосибирской области»
Слоган фестиваля – «Сохраняя природу – сохраняем будущее». Фестиваль призван стимулировать интерес к проблеме изменения климата и показать, как важно бережно относиться к природным ресурсам и окружающему миру.
Участников фестиваля ожидают праздничная концертная программа, конкурсы, интерактивные игры и мастер-классы, квесты, образовательные игры для детей и многое другое.
Гости фестиваля смогут ознакомиться с лучшими технологиями обезвреживания и утилизации отходов, поучаствовать в эколого-просветительских программах, узнать больше о мероприятиях, направленных на охрану лесов и сохранение водных ресурсов и биоразнообразия.
Историко-экологическая тропа «Заповедная природа Новосибирской области» будет представлена в виде 20 тематических локаций, отражающих основные природоохранные направления, включенные в национальный проект «Экология».
Официальное сообщение пресс-службы сайта Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru
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