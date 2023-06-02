Благодаря программе «Школьные маршруты» дороги в новосибирские школы станут безопасными

Формирование комплексной программы «Школьные маршруты» Андрей Травников обсудил с депутатами Совета депутатов Новосибирска во время выездного совещания на территории Сибирского кадетского корпуса. Рядом с этим учебным учреждением находится один из опасных школьных маршрутов.

«Подходы и подъезды к школам – это проблема общая. Не надо проводить глубокий анализ, достаточно проехать по территории Новосибирска и увидеть, что опасные места у школ, детских садов, школ искусств, центров допобразования – проблема многочисленная. О разработке проекта программы «Школьные маршруты» мне рассказали депутаты Горсовета Новосибирска и просили её поддержать. Я отреагировал на эту просьбу, сегодня, в День защиты детей, мы встретились и обсудили, что это за программа и в чём нужна поддержка, — отметил Андрей Травников. — Наверное, неправильным, несправедливым будет подход «А давайте все проблемы, которые в городе накопились за предыдущие годы переложим на плечи губернатора. Пусть он занимается ликвидацией заброшенных строек, восстановлением заборов, закрытием опасных приямков». Напоминаю, что это непосредственные полномочия города и вообще, я всегда считал, что это прямая обязанность городских районов. Я готов поддержать системные подходы – где действительно требуется целевое финансирование из областного бюджета, в рамках программы».

По итогам обсуждения губернатор сформулировал своё видение программного подхода к решению вопроса: это не должно быть финансированием каких-то отдельных элементов, мероприятий и видов работ. Если речь идёт о том, что надо привести в порядок детский маршрут, то в него должны входить все элементы – от тротуаров и освещения до приведения в порядок расположенных объектов – промышленных, заброшенных, строек и так далее.