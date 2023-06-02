Дачников обяжут платить налог на разведение животных и птиц?

Депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин («Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья предложил ввести новый налог для дачников на разведение животных и птиц, пишет «Российская газета». По словам депутата, собранные средства могли бы пойти на нужды СНТ (садовое некоммерческое товарищество).

Господин Чаплин напомнил, что новые правила разведения вступили в силу в 2023 году. В соответствии с ними, выращивать коз, кур и других животных на своих участках можно для себя. Главное — не мешать соседям и соблюдать гигиенические правила. К слову, ранее за разведение живности на участках полагался штраф до 20 тысяч рублей.

В настоящее время, по мнению депутат, законодательство вновь подлежит доработке. Если владелец участка в СНТ хочет использовать его «для выращивания кур и продажи яиц», то для него можно ввести дополнительную процедуру получения разрешения на это и, соответственно, уплату дополнительного налога. «Средства, с которого пойдут на нужды товарищества», — предложил Никита Чаплин.