Дачников обяжут платить налог на разведение животных и птиц?

По мнению инициаторов этого предложения, собранные деньги можно было бы направлять на нужды садового товарищества.
Депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин («Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья предложил ввести новый налог для дачников на разведение животных и птиц, пишет «Российская газета». По словам депутата, собранные средства могли бы пойти на нужды СНТ (садовое некоммерческое товарищество).
Господин Чаплин напомнил, что новые правила разведения вступили в силу в 2023 году. В соответствии с ними, выращивать коз, кур и других животных на своих участках можно для себя. Главное — не мешать соседям и соблюдать гигиенические правила. К слову, ранее за разведение живности на участках полагался штраф до 20 тысяч рублей.
В настоящее время, по мнению депутат, законодательство вновь подлежит доработке. Если владелец участка в СНТ хочет использовать его «для выращивания кур и продажи яиц», то для него можно ввести дополнительную процедуру получения разрешения на это и, соответственно, уплату дополнительного налога. «Средства, с которого пойдут на нужды товарищества», — предложил Никита Чаплин.
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