Детский психиатр-нарколог Нина Кошляк: Подростки в Новосибирске стали меньше курить

В конце прошлого года в области курили всего 6% подростков, это меньше, чем в 2021 году. В абсолютном выражении девушек среди курильщиков больше.

«У девушек больше причин [для курения], — говорит главный детский психиатр-нарколог Нина Кошляк. — Они больше недовольны взаимоотношениями с родителями, конфликтными ситуациями в школе и в подростковом возрасте имеют тенденцию к снижению настроения».

Курят подростки, в большинстве случаев, электронные сигареты. От них не остается запаха табака, и курить «электронки» можно даже дома, не прячась, а кроме того, судя по опросам, подростки считают вейпы более безопасными и безвредными для организма. Однако по словам врачей парение не менее опасно, чем обычное употребление табака.

«У подростков никотиновая зависимость формируется очень быстро, — поясняет психиатр-нарколог. — Ребенок, имеющий никотиновую зависимость, становится вялым, апатичным, рассеянным, начинает плохо учиться, у него возникают конфликты в школе и дома, меняется круг друзей. Соматическое состояние тоже страдает: появляются головные боли, недомогание, тошнота, диарея и так далее. Появляется слабость, ребенок не может выполнять стандартные физические нормативы на физкультуре. При систематическом потреблении никотина достаточно 1-2 месяцев, чтобы у ребенка возник даже абстинентный синдром. Если родитель – близкий друг ребенка, то он сразу заметит такие изменения».

Лечить никотиновую зависимость у подростков врачи рекомендуют комплексно – так терапия будет максимально эффективной. Назначаются медикаменты и сеансы с клиническим психологом. Никаких юридических последствий обращение к наркологам иметь не будет, из-за курения на учет в наркодиспансер не ставят.

«Не нужно считать, что если вы обратитесь к специалистам, это будет пятно на репутации ребенка,— подчеркивает Нина Кошляк.— Нужно глядеть в будущее. Как показывают исследования, в 30% случаев с употребления никотина все только начинается, дальше идёт употребление алкоголя, дальше – курение марихуаны, а дальше – употребление инъекционных психоактивных веществ».