Губернатор Новосибирской области вручил многодетным мамам знаки отличия «За материнскую доблесть»

Из них 8 женщин – с 5 детьми, 1 женщина – с 6 детьми, 1 женщина – с 7 детьми, 1 женщина – с 8 детьми, 1 женщина с – 11 детьми. Возраст самой молодой мамы – 32 года. Она проживает в Маслянинском районе.

Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1285 многодетных матерей.

Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждаются матери, родившие, усыновившие, и воспитавшие пять или более детей. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери.

Награжденным предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.

Фото: nso.ru