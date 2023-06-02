Губернатор Новосибирской области вручил многодетным мамам знаки отличия «За материнскую доблесть»

Таким знаком отличия награждаются матери, родившие, усыновившие и воспитавшие пять или более детей.
Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания области Андрей Шимкив приняли участие в церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть», прошедшей в правительстве региона в День защиты детей.
По поручению президента Андрей Травников и заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Орехов вручили Андрею Владимировичу и Юлии Николаевне Букреевым, родителям восьмерых детей, орден «Родительская слава».
Обращаясь к награждаемым, глава региона отметил: «Вы своим примером увлекаете все большее количество женщин, мужчин создать большую семью. Многодетных семей в нашем регионе с каждым годом все больше и больше. Нам уже приходится выбирать не один, не два, а несколько дней в году, для того, чтобы вручить областной знак «За материнскую доблесть». На самом деле, это здорово».
Среди награжденных знаком отличия «За материнскую доблесть» 12 многодетных матерей из Убинского, Венгеровского, Кировского, Маслянинского, Дзержинского, Искитимского, Чулымского, Кочковского, Убинского, Колыванского районов, города Искитим, рабочего поселка Кольцово.
Из них 8 женщин – с 5 детьми, 1 женщина – с 6 детьми, 1 женщина – с 7 детьми, 1 женщина – с 8 детьми, 1 женщина с – 11 детьми. Возраст самой молодой мамы – 32 года. Она проживает в Маслянинском районе.
Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1285 многодетных матерей.
Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждаются матери, родившие, усыновившие, и воспитавшие пять или более детей. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери.
Награжденным предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.
Фото: nso.ru
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