Скрипачу Вадиму Репину и космонавтке Анне Кикиной присвоили звание почетного жителя Новосибирска

Первая из программы перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом космонавт Анна Кикина и скрипач-виртуоз, номинант премии «Грэмми» Вадим Репин вошли в число уроженцев Новосибирска, получивших звание «Почетный житель города», пишет ТАСС. Соответствующее решение принято тайным голосованием депутатами на сессии горсовета Новосибирска.

«Озвучиваю вам решение комиссии в количестве 10 человек. По списку: Кикина Анна Юрьевна — космонавт-испытатель группы космонавтов научно-исследовательского центра им. Ю. А. Гагарина, Репин Вадим Викторович, президент фонда поддержки Транссибирского арт-фестиваля, он сегодня звезда мирового уровня", — сообщил на сессии мэр города Анатолий Локоть.

В число тех, кому также присвоено звание, вошли директор одной из новосибирских гимназий, заслуженный учитель России Виктор Касьяненко, баскетболистка и общественница Ирина Минх, фехтовальщик и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заслуженный энергетик России Виталий Томилов, председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов, руководитель киностудии, режиссер-документалист Владимир Эйснер.

Посмертно награду за особые заслуги перед городом получили директор Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина Борис Галущак и один из основоположников отечественной космонавтики Юрий Кондратюк.

Фото: vk.com/roscosmos